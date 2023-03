Lavoro nei Comuni campani. Elenco di Idonei: aperte le candidature per 31 profili (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lavoro, Asmel: Oltre 130 i Comuni campani aderenti all’accordo. Soddisfatti i Sindaci che già hanno assunto tramite la procedura Elenco di Idonei. 8 Marzo 2023 – Dopo il successo del primo bando con più di 60.000 candidature, ASMEL pubblica due nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7 marzo, per la creazione e l’aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo Leggi su 2anews (Di mercoledì 8 marzo 2023), Asmel: Oltre 130 iaderenti all’accordo. Soddisfatti i Sindaci che già hanno assunto tramite la proceduradi. 8 Marzo 2023 – Dopo il successo del primo bando con più di 60.000, ASMEL pubblica due nuovi avvisi in Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 18 del 7 marzo, per la creazione e l’aggiornamento degli Elenchi di personale idoneo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : ?? #Roma, incidente aereo nei pressi dell’aeroporto di Guidonia, coinvolti due velivoli: deceduti i due piloti, ness… - MarianoGiustino : Domani annuncerò qui una mia azione contro la censura su #Facebook del mio lavoro di documentazione degli orrori co… - emergency_ong : Tornano le #100cene per EMERGENCY: a #marzo in tantissime città d’Italia i nostri #volontari organizzano serate per… - duro_lavoro : RT @Gitro77: I sabotatori filo-ucraini sarebbero gli Stati Uniti. Se non si trattasse di un atto di guerra nei nostri confronti, questa far… - MarylneCeccare1 : RT @19842021raffa: @RaffaellaRegoli Non è la prima volta che trapelano notizie di trattamenti in Ospedali mortali. Anche il solo ossigeno u… -