L’autocandidatura del Portogallo | da sola | non basterà a risollevare le relazioni tra Ue e Africa

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Al summit tra l’Unione europea e l’Unionena di quest’anno, il ministro degli Esteri portoghese João Gomes Cravinho ha dichiarato che ilintende avere «un ruolo centrale nell’aiutare l’Unione europea a capire cosa sta cambiando nel continenteno e come adattare il suo approccio per supportare la pace, la sicurezza e la stabilità in». Il nuovo protagonismo di Lisbona nelletraed Europa è l’ennesimo tentativo dell’Unione di mantenere la propria influenza sul continenteno di fronte all’avanzata di altre potenze (due su tutte, la Russia e la Cina), sfruttando a proprio favore il recente passato coloniale portoghese, il suo lascito diplomatico e la sua influenza sull’identità dei portoghesi. Per la maggior parte delle ...

... come gli open date ed il portale peralla ... commenta invece'assessore alle Politiche socialiComune di ...... in realtà, solo una rapida apparizione primavertice, per ... per dirsi disponibile ad assumere'incarico di assessore alla ...presentato da Fontana e dalla Lega agli alleati La sua...... Romano, Bergamo, Clusone, GrumelloMonte, Albino, Trescore, ... è necessario inviare una mail al centro per'impiego di ...centro per'impiego di riferimento allegando il modulo di...