Lautaro Martinez | «I rigori? Li tiro all’Inter | con l’Argentina avevo l’ultimo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha parlato a lungo con TyC Sports in Argentina, soprattutto della questione nazionale. L’attaccante dell’Inter, dopo aver parlato del suo presente nel club (vedi articolo), si sofferma sui Mondiali vinti. RIGORE DECISIVO –conferma quello detto da Enzo Fernandez (vedi articolo) per la finale tra Argentina e Francia: «Era mio il quinto rigore in finale? Sì… Ti passano milione di cose per la testa, la porta diventa minuscola: è normale questo, ma devi stare quanto più tranquillo possibile. Fosse toccato a me sapevo già come calciare: forte al centro, come tirava mio padre. Non volevo rischiare nulla, poi ovviamente è una questione di fortuna perché magari il portiere la tocca. Isono così, però è capitato anche ad altri. Contro l’Olanda ho deciso sul momento, ...