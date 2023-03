(Di mercoledì 8 marzo 2023) In questa stagioneè diventato sempre più leader di questa Inter. Dopo la vittoria del Mondiale con l’argentina il Toro si è ripresentato con una consapevolezza diversa. I suoi numeri confermano che ha finalmente acquisito quella continuità inche negli anni precedenti aveva fatto vedere solo a sprazzi. PROBLEMA DA RISOLVERE ? Da quandoè arrivato alha sempre fatto vedere di possedere delle grandi doti tecniche e realizzative. Negli anni il suo livello è cresciuto sempre di più,come la sua importanza per laoffensiva e per il gioco dei nerazzurri. Il suo unico problema sembrava legato solo alla continuità con la quale andava in gol. Problematica che spesso ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter - Gianmar73041079 : RT @Darmumas: POV: anno 2040 Theo Martinez e Lautaro Hernandez si apprestano a sfidarsi nel sentitissimo derby Primavera - news24_inter : #LautaroMartinez, svelato su Instagram il nome del secondo figlio - lo_scettico_ : RT @Darmumas: POV: anno 2040 Theo Martinez e Lautaro Hernandez si apprestano a sfidarsi nel sentitissimo derby Primavera - internewsit : Lautaro Martinez, con l'Inter mai così continuo in fase realizzativa - -

... i due con più mercato, escluso capitan futuro. ATTRITI - È la mancanza di leadership in un momento delicato come quello del post sconfitta a Bologna una delle colpe imputate dalla ...In attacco Dzeko e Lukaku sembrano destinati a giocarsi in ballottaggio una maglia da titolare, accanto all'inamovibile. L'argentino infatti è già a quota 17 gol stagionali e nell'...Fino a un netto punto di svolta, il duello d'attacco è destinato a fare compagnia ai tifosi nerazzurri ancora a lungo. Edin Dzeko o Romelu Lukaku: chi di fianco aIl dibattito è vivo tanto sui social network quanto nella testa di Simone Inzaghi, che in questo momento sta alternando i due attaccanti preferendo il linea di massima il bosniaco ...

Capello: “Lautaro si sente interista. E’ un leader, si sacrifica. E questo è bellissimo” fcinter1908

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Fonte: TyC Sports. © Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale Sapevo ...