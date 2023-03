L’attore si sta preparando per tornare al cinema nei panni del mutante di casa Marvel nel film "Deadpool 3". Su Twitter ha condiviso qualche dettaglio della sua preparazione al ruolo. Nella sua dieta quotidiana niente steroidi, ma una quantità folle di proteine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il successo ha un prezzo e in questo caso Hugh Jackman lo sta pagando a suon di palestra e calorie. L’attore, infatti, si sta preparando per tornare al cinema nei panni del mutante di casa Marvel, Wolverine, nel film Deadpool 3. Hugh Jackman: da Wolverine a The Greatest Showman X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il successo ha un prezzo e in questo caso Hugh Jackman lo sta pagando a suon di palestra e calorie., infatti, si staperalneideldi, Wolverine, nel3. Hugh Jackman: da Wolverine a The Greatest Showman X ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gaecolloca : RT @RaiTre: Dario Fo, l'ultimo Mistero Buffo. Venerdì 21.20 su #Rai3. Il 1° agosto 2016 a Roma, di fronte a tremila spettatori, il grande a… - RaiTre : Dario Fo, l'ultimo Mistero Buffo. Venerdì 21.20 su #Rai3. Il 1° agosto 2016 a Roma, di fronte a tremila spettatori,… - senonsonogigIi : non solo l'attore che per me c'entra poco ma proprio come l'hanno reso non lo so qualcosa non va non mi sta convincendo - matildedenuntis : RT @ilriformista: L'attore premiato a Los Angeles, il secondo italiano di sempre dopo Rodolfo Valentino. 'Voglio dedicare questa stella a L… - 57Davide : RT @ilriformista: L'attore premiato a Los Angeles, il secondo italiano di sempre dopo Rodolfo Valentino. 'Voglio dedicare questa stella a L… -