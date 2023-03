“Latte bollente in faccia, pugni e calci”: Bergamo, altre aggressioni contro i poliziotti penitenziari (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bergamo. Non si ferma la sfilza di eventi critici che attanaglia il personale di Polizia penitenziari in forza al carcere di Bergamo. “Ci è giunta notizia ieri pomeriggio (martedì 7 marzo, ndr) di due aggressioni, uno risalente a pochi giorni fa, che ha visto un collega interessato dal un getto di un liquido bollente, presumibilmente Latte in pieno volto. La seconda aggressione è avvenuta martedì ed ha coinvolto due poliziotti penitenziari che hanno subito prima le invettive, e poi calci e pugni da parte di un detenuto in preda ad un momento di delirio causato da futili motivi – spiegano dalla Fns Cisl -. I colleghi coinvolti sono stati immediatamente soccorsi da altro personale intervenuto in loro aiuto, così da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 marzo 2023). Non si ferma la sfilza di eventi critici che attanaglia il personale di Poliziain forza al carcere di. “Ci è giunta notizia ieri pomeriggio (martedì 7 marzo, ndr) di due, uno risalente a pochi giorni fa, che ha visto un collega interessato dal un getto di un liquido, presumibilmentein pieno volto. La seconda aggressione è avvenuta martedì ed ha coinvolto dueche hanno subito prima le invettive, e poida parte di un detenuto in preda ad un momento di delirio causato da futili motivi – spiegano dalla Fns Cisl -. I colleghi coinvolti sono stati immediatamente soccorsi da altro personale intervenuto in loro aiuto, così da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ancheicialtroni : @Millazena A questo punto vai di Hot Toddy stasera: in una tazza metti acqua bollente, whisky (o rum), miele e succ… - tomlinsongiuls : tazza di latte bollente perché sono stitica - southpark19762 : RT @CinziaVanPelt: Per questo venerdì solo latte bollente perché domani si dona ???? - FPB_0 : RT @CinziaVanPelt: Per questo venerdì solo latte bollente perché domani si dona ???? - FattosDinome : RT @CinziaVanPelt: Per questo venerdì solo latte bollente perché domani si dona ???? -