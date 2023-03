Latina Uccide un uomo a colpi di pistola poi spara a una donna | carabiniere si costituisce

(Di mercoledì 8 marzo 2023)– Unsi è costituito dopo la morte di une il ferimento di unaa Suio Terme a Castelforte, in provincia di. Entrambe le vittime sono state ferite ad’arma da fuoco. Laè ricoverata in gravi condizioni in un ospedale romano. Dietro la vicenda, potrebbe esserci la gelosia. Ilsi è costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani. (fonte Adnkronos)

