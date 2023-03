L’assalto trumpiano alla democrazia americana non è stato un caso e si ripeterà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella speranza di placare un’angoscia strisciante, la mattina del 7 gennaio 2021 sono uscito dal mio albergo a Washington, ho chiamato un taxi e mi sono fatto portare al Lincoln Memorial. Speravo che in quello spazio aperto, progettato per dare l’idea di un tempio, avrei trovato una specie di rifugio. C’ero giàun paio di volte, negli anni; quando attraversi le colonne di marmo il silenzio non ti mortifica, ti accoglie. Peccato fosse chiuso. Una dopo l’altra, arrivavano auto di pattuglia. Gli agenti tenevano a distanza la folla, che inveiva. Molti cappellini maga – Make America Great Again –, molte magliette TRUMP 2020. Ho cercato di farmi raccontare cosa fosse successo. A quanto pareva, quando una donna si era messa in posa per le foto con una bandiera libertaria – la Gadsden, quella con DON’T TREAD ON ME on me in campo giallo sotto un serpente con la lingua di ...