L’arte di essere donna: il successo e la solidarietà. Il Rotary di Pompei per la piccola Mariarosaria (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un momento di confronto dove saranno ascoltate diverse testimonianze di donne che hanno avuto successo nella vita personale e professionale. Ma non solo: tanta solidarietà in un evento che vedrà la raccolta fondi per la piccola Mariarosaria, la bimba di Castellammare di Stabia affetta da una patologia congenita e che necessita di un intervento che può essere fatto solo a Boston, negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane sul web è partita una gara della solidarietà per consentire di raccogliere i 200mila euro necessari per l’intervento.“L’evento è nato con l’intento di portare testimonianze di donne che hanno avuto successo nella vita personale e professionale – afferma Umberto Matrone, presidente del Rotary Club Pompei Villa dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un momento di confronto dove saranno ascoltate diverse testimonianze di donne che hanno avutonella vita personale e professionale. Ma non solo: tantain un evento che vedrà la raccolta fondi per la, la bimba di Castellammare di Stabia affetta da una patologia congenita e che necessita di un intervento che puòfatto solo a Boston, negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane sul web è partita una gara dellaper consentire di raccogliere i 200mila euro necessari per l’intervento.“L’evento è nato con l’intento di portare testimonianze di donne che hanno avutonella vita personale e professionale – afferma Umberto Matrone, presidente delClubVilla dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ferula18 : RT @Ferula18: Frida Kahlo, messicana, artista anticonformista. Rivoluzionò completamente l'arte del suo tempo, un ambito dove solo gli uomi… - GiovannaBarresi : RT @Principe_dUcria: L’Arte che esprime ciò che in altro modo non può essere espresso - Principe_dUcria : L’Arte che esprime ciò che in altro modo non può essere espresso - LoredanaStella : RT @ScrivoArte: ~ 8 marzo ~ Sono state tantissime le donne che hanno segnato la storia dell’arte e della Letteratura. Hanno raccontato l'… - M23Penn : @armandosiri L'intelligenza Artificiale va regolamentata. Si sta usando l'intelligenza artificiale per creare music… -

Architettura. David Chipperfield vince il Pritzker Prize 2023 ...ha vinto il concorso per la riprogettazione dell'ala di arte ... l'edificio della Toyota Auto a Kyoto (1989 - 1990), la sede centrale ...felicissimo di ricevere questo straordinario onore e di essere ... Ecco i dieci motivi per cui la mostra di Strike Lee Lozano deve essere vista ... durata dal 1960 al 1972, boicotta con "General Strike Piece" il sistema dell'arte con un'azione di ... L'esposizione "Strike", a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, realizzata in ... Il mondo che vorrei nella musica degli artisti attivisti ... Reasons to be Cheerful vuole essere un raccoglitore di tutte le ... di per sé, un gesto che porta ad un cambiamento e l'arte, ... ...ha vinto il concorso per la riprogettazione dell'ala di...'edificio della Toyota Auto a Kyoto (1989 - 1990), la sede centrale ...felicissimo di ricevere questo straordinario onore e di...... durata dal 1960 al 1972, boicotta con "General Strike Piece" il sistema dell'con un'azione di ...'esposizione "Strike", a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, realizzata in ...... Reasons to be Cheerful vuoleun raccoglitore di tutte le ... di per sé, un gesto che porta ad un cambiamento e, ... Pompei. L'arte di essere donna, il Rotary di Pompei per la piccola Mariarosaria Virgilio