L'annuncio a sorpresa dal portavoce della coppia. E insieme al sacramento arriva anche la conferma del titolo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una delle rarissime foto di Lilibet Diana. Le immagini della piccola si contano sulla punta delle dita. Scopriamo ora che la bambina è stata battezzata venerdì 3 marzo a Montecito, nella casa di famiglia (foto: Instagram) La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, nel giorno della Festa Internazionale della Donna: Lilibet Diana, la figlia di Meghan Markle e del principe Harry, è stata battezzata. A comunicarlo è stato il portavoce dei Sussex, che ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che la cerimonia è avvenuta venerdì scorso, 3 marzo, ed è stata condotta dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor. Lilibet Diana è stata battezzata… Secondo quanto riporta Hello!, il ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una delle rarissime foto di Lilibet Diana. Le immaginipiccola si contano sulla punta delle dita. Scopriamo ora che la bambina è stata battezzata venerdì 3 marzo a Montecito, nella casa di famiglia (foto: Instagram) La notiziacome un fulmine a ciel sereno, nel giornoFesta InternazionaleDonna: Lilibet Diana, la figlia di Meghan Markle e del principe Harry, è stata battezzata. A comunicarlo è stato ildei Sussex, che ha fornito ulteriori dettagli, rivelando che la cerimonia è avvenuta venerdì scorso, 3 marzo, ed è stata condotta dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor. Lilibet Diana è stata battezzata… Secondo quanto riporta Hello!, il ...

