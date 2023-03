Lancia dalla finestra 1 kg di cocaina e poi si getta dal primo piano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lancia dalla finestra 1 kg di cocaina, 37enne finisce in ospedale e poi in manette. Arrestata anche una donna e sequestrati 50mila euro per evitare l’arresto. È tarda serata in via Campegna e i militari del nucleo investigativo di Napoli bussano alla porta di un appartamento al primo piano di una palazzina del rione a ridosso del vecchio arsenale dell’esercito. Hanno circondato lo stabile, impossibile fuggire per l’uomo e la donna che erano all’intento dalla casa. Quando sentono i Carabinieri bussare sulla porta blindata l’uomo punta la finestra, la spalanca e tira come un Lanciatore di baseball il chilo di cocaina. Poi si Lancia anche lui. Ad agguantare quell’involucro da “fuori campo” i ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)1 kg di, 37enne finisce in ospedale e poi in manette. Arrestata anche una donna e sequestrati 50mila euro per evitare l’arresto. È tarda serata in via Campegna e i militari del nucleo investigativo di Napoli bussano alla porta di un appartamento aldi una palazzina del rione a ridosso del vecchio arsenale dell’esercito. Hanno circondato lo stabile, impossibile fuggire per l’uomo e la donna che erano all’intentocasa. Quando sentono i Carabinieri bussare sulla porta blindata l’uomo punta la, la spalanca e tira come untore di baseball il chilo di. Poi sianche lui. Ad agguantare quell’involucro da “fuori campo” i ...

