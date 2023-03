L' aereo di Meneghello precipitato a Guidonia | si è schiantato sulla mia auto Dieci secondi mi hanno salvato la vita

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Fabrizio Fiore ieri mattina era appena uscito di casa ed era pronto a salire a bordo della sua Opel Mokka per andare a fare la spesa quando c'è stato lo scontro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : #Guidonia nell'incidente aereo di oggi hanno perso la vita il T. Col. Giuseppe Cipriano ed il Magg. Marco Meneghell… - MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - poliziadistato : A nome della #PoliziadiStato esprimo il mio profondo cordoglio al #CapoSMA Luca Goretti e ai familiari di Giuseppe… - packaging_pm : RT @poliziadistato: A nome della #PoliziadiStato esprimo il mio profondo cordoglio al #CapoSMA Luca Goretti e ai familiari di Giuseppe Cipr… - MauroGentileTv : RT @MinisteroDifesa: La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbr… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche "L'diprecipitato a Guidonia, si è schiantato sulla mia auto. Dieci secondi mi hanno salvato la vita"Il luogo dello schianto dell'del maggioreSecondo le ricostruzioni e le testimonianze raccolte dalle autorità, la causa dell'incidente sarebbe stata un contatto in volo tra i due ...Un incidenteè avvenuto nella tarda mattinata di martedì 7 marzo a Guidonia, in provincia di Roma. Due ... nato a Taranto ma originario di Montalbano Jonico (Matera), e Marco, maggiore ...

Incidente aereo a Guidonia, le manovre dei piloti per evitare vittime civili VeronaSera

Le poche testimonianze dello scontro tra aerei a Guidonia confermano che il maggiore Meneghello avrebbe compiuto un atto eroico ...