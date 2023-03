Ladispoli | consegnavano la droga in monopattino | chiusi i bar

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 marzo 2023)– Dopo la recente “operazione Rider” (leggi qui) che ha permesso di smantellare una fiorente piazza di spaccio nel Comune di, portando all’arresto di 9 persone – oltre all’arresto in flagranza di altre 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 4, tutte per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, continua senza sosta l’attività di repressione e sicurezza dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. Questa volta nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Operativo sono finite le due attività di ristorazione e bar didove gli indagati erano soliti riunirsi per concordare e svolgere le proprie illecite attività. I Carabinieri hanno proposto e ottenuto la chiusura coattiva dei locali pubblici per 30 giorni ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) a ...