Ladispoli, alla biblioteca i seminari su "Comunicazione e Relazione Interpersonale" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladispoli – L'amministrazione comunale informa che sono stati organizzati, dall'assessore all'Istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa e dal Delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo Rosolino, i seminari di formazione per sviluppare la capacità di Relazione e Comunicazione efficace tra adulti e giovani. "Il percorso – spiega l'assessore Frappa – è volto ad aiutare i giovani a comprendere meglio le relazioni interpersonali e apprendere l'impiego di quelle abilità pratiche che consentono di vivere una vita più soddisfacente e significativa. A questo scopo esso valorizza la sensibilità e la tendenza formativa presente nei ragazzi e facilita l'acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di Relazione e di Comunicazione che ...

