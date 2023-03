L’addio al nubilato della principessa Iman di Giordania – Il video (Di mercoledì 8 marzo 2023) La regina Rania di Giordania ha postato l’8 marzo sul suo account ufficiale Instagram le immagini dell’ «henna party» – simile alla nostra festa di addio al nubilato- della principessa Iman, secondogenita della coppia reale. Alla festa erano presenti rigorosamente solo donne della famiglia e le amiche della futura sposa. Iman di Giordania, 25 anni, domenica sposerà con una cerimonia ancora più sfarzosa il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis, managing partner di un importante fondo di venture capital con sede a New York, con cui aveva già celebrato il fidanzamento ufficiale nel mese di luglio dell’anno scorso. Accompagnando il video la 51 enne regina madre della sposa ha scritto: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) La regina Rania diha postato l’8 marzo sul suo account ufficiale Instagram le immagini dell’ «henna party» – simile alla nostra festa di addio al, secondogenitacoppia reale. Alla festa erano presenti rigorosamente solo donnefamiglia e le amichefutura sposa.di, 25 anni, domenica sposerà con una cerimonia ancora più sfarzosa il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis, managing partner di un importante fondo di venture capital con sede a New York, con cui aveva già celebrato il fidanzamento ufficiale nel mese di luglio dell’anno scorso. Accompagnando illa 51 enne regina madresposa ha scritto: ...

