“L’abbiamo trovata, è lei”. Scomparsa nel 1992, trovata viva dopo 31 anni. Il marito sotto choc (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una donna Scomparsa più di 30 anni fa e ritenuta morta dalla sua famiglia è stata trovata viva in una casa di cura a Porto Rico. La donna era stata vista l’ultima volta nella sua città nell’estate del 1992 e il marito aveva subito presentato denuncia di Scomparsa alla polizia. “Ero tornato a casa una sera e lei non c’era, e nessuno sapeva dove fosse”, ha raccontato l’uomo alla conferenza stampa che la polizia ha organizzato dopo l’incredibile ritrovamento della donna. Gli agenti hanno spiegato di essere stati informati da un agente dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). L’uomo, a sua volta, era stato contattato da un assistente sociale di Porto Rico che lavora in una casa di cura per anziani. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una donnapiù di 30fa e ritenuta morta dalla sua famiglia è statain una casa di cura a Porto Rico. La donna era stata vista l’ultima volta nella sua città nell’estate dele ilaveva subito presentato denuncia dialla polizia. “Ero tornato a casa una sera e lei non c’era, e nessuno sapeva dove fosse”, ha raccontato l’uomo alla conferenza stampa che la polizia ha organizzatol’incredibile ritrovamento della donna. Gli agenti hanno spiegato di essere stati informati da un agente dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). L’uomo, a sua volta, era stato contattato da un assistente sociale di Porto Rico che lavora in una casa di cura per anziani. Leggi ...

