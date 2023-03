La Vita in Diretta si allunga anche in estate: Alberto Matano promosso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Continua a registrare ottimi ascolti La Vita in Diretta. Alberto Matano è diventato, ormai, punto di riferimento del pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo per un pubblico piuttosto ampio che, ogni giorno, gli rinnova la fiducia. La formula vincente è un quadro generale chiaro, sintetico ed efficace, dei fatti di cronaca e di attualità più rilevanti nel nostro Paese e i toni non rasentano mai i confini del sensazionalismo. Forte del suo successo, il conduttore potrebbe continuare a condurre l'attuale edizione fino agli inizi della prossima estate. Come riporta Dagospia, La Vita in Diretta dovrebbe salutare il pubblico venerdì 30 giugno 2023 per poi lasciare spazio allo spin-off della trasmissione fino alla seconda metà di settembre. La sfida ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Continua a registrare ottimi ascolti Lainè diventato, ormai, punto di riferimento del pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo per un pubblico piuttosto ampio che, ogni giorno, gli rinnova la fiducia. La formula vincente è un quadro generale chiaro, sintetico ed efficace, dei fatti di cronaca e di attualità più rilevanti nel nostro Paese e i toni non rasentano mai i confini del sensazionalismo. Forte del suo successo, il conduttore potrebbe continuare a condurre l'attuale edizione fino agli inizi della prossima. Come riporta Dagospia, Laindovrebbe salutare il pubblico venerdì 30 giugno 2023 per poi lasciare spazio allo spin-off della trasmissione fino alla seconda metà di settembre. La sfida ...

