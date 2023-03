La violenza digitale è subdola e colpisce soprattutto bambini, adolescenti e donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ormai lo sappiamo bene: la violenza non si esprime solo mediante l’attacco fisico – schiaffi, spintoni, pugni, ferite e similari – ma anche, e in certi contesti soprattutto, mediante le parole. La violenza verbale, infatti, è tanto dannosa e pervasiva quanto quella corporea, e può riguardare tutti, agendo in modo trasversale e insidioso. Tra le sue declinazioni, vi è anche quella digitale, ossia la violenza che si esprime online e trova libero sfogo sulle piattaforme social e sul web in generale, e che, al pari di quelle precedenti, non ha un target precipuo, ma può interessare tutti gli individui – sebbene, come vedremo, la “predilezione” di questo genere di violenza ricade perlopiù sulle donne. Ma che cos’è la violenza digitale e ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ormai lo sappiamo bene: lanon si esprime solo mediante l’attacco fisico – schiaffi, spintoni, pugni, ferite e similari – ma anche, e in certi contesti, mediante le parole. Laverbale, infatti, è tanto dannosa e pervasiva quanto quella corporea, e può riguardare tutti, agendo in modo trasversale e insidioso. Tra le sue declinazioni, vi è anche quella, ossia lache si esprime online e trova libero sfogo sulle piattaforme social e sul web in generale, e che, al pari di quelle precedenti, non ha un target precipuo, ma può interessare tutti gli individui – sebbene, come vedremo, la “predilezione” di questo genere diricade perlopiù sulle. Ma che cos’è lae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VITAnonprofit : Le #donne? Online sono le più odiate - UILDMnazionale : Digital Talk - Le mimose non bastano, la violenza di genere digitale: l'iniziativa di @fishonlus per oggi - DoinoFiorella : @LaZanzaraR24 @giucruciani ...dalla preistoria giungo nella giungla digitale angolo toscano rurale,sottolineo'viole… - RomaSette : #8marzo2023: “Le mimose non bastano” ? È il tema del digital talk promosso dalla @FISHonlus (oggi a partire dalle 1… - fishonlus : RT @Vinc_Falabella: ?? #8marzo vi aspettiamo oggi all’evento @fishonlus Le #mimose non bastano. ?? -