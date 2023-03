La versione di Serra non convince: quali saranno le decisioni su Mourinho (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì la Corte Sportiva d'Appello farà luce su quello che è successo martedì 28 febbraio a Cremona tra Mourinho e l'arbitro Serra . La squalifica potrebbe essere cancellata del tutto o quantomeno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Venerdì la Corte Sportiva d'Appello farà luce su quello che è successo martedì 28 febbraio a Cremona trae l'arbitro. La sfica potrebbe essere cancellata del tutto o quantomeno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : L’arbitro #Serra, autorizzato (?) a parlare dell’episodio che ha riguardato #JMourinho, sceglie #LeJene per divulga… - DeliaPagliuca : RT @pisto_gol: L’arbitro #Serra, autorizzato (?) a parlare dell’episodio che ha riguardato #JMourinho, sceglie #LeJene per divulgare la sua… - RoshRodri_ : RT @capuanogio: La versione di #Serra smentita dalla lettura dei labiali, #Mourinho vede la presenza in panchina nel derby con la #Lazio. V… - capuanogio : #Serra fornisce la sua versione dei fatti a Le Iene e respinge tutte le accuse. Rischia, però, una squalifica che l… - marcullo02 : RT @capuanogio: La versione di #Serra smentita dalla lettura dei labiali, #Mourinho vede la presenza in panchina nel derby con la #Lazio. V… -