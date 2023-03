La tessera sanitaria portale di complotti, ed. 2023 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci avete segnalato il video che vedete qui sotto: Fin dal primo fotogramma del video sapevo già di cosa si stava per parlare, non era nemmeno necessario andare avanti. Io spero onestamente si tratti di un troll, che ha ritrovato questa vecchia leggenda urbana e ha deciso di prendere un po’ in giro i suoi parenti più anziani mandando questo video via WhatsApp o email. Il timore che ci sia davvero qualcuno che ci crede rende il tutto molto meno divertente. Il video non è altro che lo stesso che circola da otto anni, messo su YouTube da Daniele Penna, noto diffusore di teorie del complotto varie. Il suo video in otto anni ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni. Noi in maniera decisamente leggera avevamo trattato la questione nel 2014, sono cambiati i tempi, credo che un’analisi fatta un po’ meglio possa essere utile. Siamo di fronte alla classica “ipotesi di complotto” come ... Leggi su butac (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci avete segnalato il video che vedete qui sotto: Fin dal primo fotogramma del video sapevo già di cosa si stava per parlare, non era nemmeno necessario andare avanti. Io spero onestamente si tratti di un troll, che ha ritrovato questa vecchia leggenda urbana e ha deciso di prendere un po’ in giro i suoi parenti più anziani mandando questo video via WhatsApp o email. Il timore che ci sia davvero qualcuno che ci crede rende il tutto molto meno divertente. Il video non è altro che lo stesso che circola da otto anni, messo su YouTube da Daniele Penna, noto diffusore di teorie del complotto varie. Il suo video in otto anni ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni. Noi in maniera decisamente leggera avevamo trattato la questione nel 2014, sono cambiati i tempi, credo che un’analisi fatta un po’ meglio possa essere utile. Siamo di fronte alla classica “ipotesi di complotto” come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaprochilo : RT @butacit La tessera sanitaria portale di complotti, ed. 2023 - Mariodarkmatter : RT @butacit: La tessera sanitaria portale di complotti, ed. 2023 - butacit : La tessera sanitaria portale di complotti, ed. 2023 - anporto : Cosa serve per fare lo SPID, anche se alle POSTE non ci sono riusciti, la PEC o la FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA C… - italymystery : Posta in buca: A. Delle entrate?? Nella busta: nuova tessera sanitaria -

Cos'è il Sistema TS Una delle principali rivoluzioni fatte per risolvere la pesantezza della burocrazia è quella che riguarda la tessera sanitaria. Una volta era un pezzetto di carta, poi è diventata una tessera magnetica. Oggi viene, addirittura, utilizzata come codice fiscale e come autenticazione per accedere ai servizi ... Sicurezza lavoro: cosa prevede il Dlgs 81/2008 266 - 286) Esposizione ad agenti biologici : obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, ... devono esporre apposita tessera di riconoscimento , corredata di fotografia, contenente le ... Sotto il cielo di Roma. Donne senza dimora ...poi il giorno stesso in cui si decide finalmente ad accettare le cure di una struttura sanitaria, ... orgogliosa e sorridente, la sua tessera elettorale: "Ora posso scegliere anche io!". Penso ad Anna ... Una delle principali rivoluzioni fatte per risolvere la pesantezza della burocrazia è quella che riguarda la. Una volta era un pezzetto di carta, poi è diventata unamagnetica. Oggi viene, addirittura, utilizzata come codice fiscale e come autenticazione per accedere ai servizi ...266 - 286) Esposizione ad agenti biologici : obblighi del datore di lavoro, sorveglianza, ... devono esporre appositadi riconoscimento , corredata di fotografia, contenente le ......poi il giorno stesso in cui si decide finalmente ad accettare le cure di una struttura, ... orgogliosa e sorridente, la suaelettorale: "Ora posso scegliere anche io!". Penso ad Anna ... La tessera sanitaria portale di complotti, ed. 2023 Butac Tessera e numero verde inesistenti Gentile direttore, rapidamente segnalo una situazione surreale generata dall'assessorato alla Salute della nostra Regione. Mia madre, quasi novantenne, ha ricevuto alcuni giorni fa una lettera dall'as ... Assicurazione sanitaria in viaggio: quale e come scegliere L'assicurazione sanitaria per i viaggi e le vacanze a volte è una scelta obbligata. Come si fa a trovare quella giusta Gentile direttore, rapidamente segnalo una situazione surreale generata dall'assessorato alla Salute della nostra Regione. Mia madre, quasi novantenne, ha ricevuto alcuni giorni fa una lettera dall'as ...L'assicurazione sanitaria per i viaggi e le vacanze a volte è una scelta obbligata. Come si fa a trovare quella giusta