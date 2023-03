La strage in mare, poi la fuga in Austria: un turco 28enne dietro il naufragio di Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato arrestato il quarto presunto scafista dell'imbarcazione naufragata a Crotone: è un cittadino turco di 28 anni. Era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato arrestato il quarto presunto scafista dell'imbarcazione naufragata a Crotone: è un cittadinodi 28 anni. Era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Finalmente in Italia c’è un’opposizione seria e assertiva. Nel norme della democrazia italiana, le 71 vittime dell… - rulajebreal : @meb Con tutti i problemi che ci sono in questo momento in ???? non ultimo la strage dei 65migranti morti in mare, at… - repubblica : La catena di comando, la segnalazione di pericolo, le regole del soccorso in mare: tutte le falle del discorso di P… - icarvsplume : RT @rulajebreal: Finalmente in Italia c’è un’opposizione seria e assertiva. Nel norme della democrazia italiana, le 71 vittime della strag… - quelosempre : RT @RenatoMaiaron: C’era l’allerta meteo, c’era la segnalazione che il barcone era pieno, se il mare era così agitato da non poter consenti… -