La Sirenetta: Halle Bailey nel primo poster del live-action Disney (Di mercoledì 8 marzo 2023) Finalmente è stato pubblicato il primo poster dell'atteso live-action Disney del Classico d'animazione del 1989. Disney ha diffuso in rete il primo poster ufficiale de La Sirenetta, remake in live-action e CGI dell'omonimo Classico d'animazione del 1989. Al centro della locandina possiamo vedere Halle Bailey nei panni di Ariel. La Sirenetta racconta la storia di Ariel, una giovane sirena bella e vivace con una gran voglia di avventura. La più giovane delle figlie di re Tritone e la più ribelle, Ariel desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre visita la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Sebbene alle sirene sia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Finalmente è stato pubblicato ildell'attesodel Classico d'animazione del 1989.ha diffuso in rete ilufficiale de La, remake ine CGI dell'omonimo Classico d'animazione del 1989. Al centro della locandina possiamo vederenei panni di Ariel. Laracconta la storia di Ariel, una giovane sirena bella e vivace con una gran voglia di avventura. La più giovane delle figlie di re Tritone e la più ribelle, Ariel desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre visita la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Sebbene alle sirene sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TweetNotizie : La Sirenetta, Halle Bailey mostra la nuova bambola di Ariel - SkyTG24 : La Sirenetta, Halle Bailey mostra la nuova bambola di Ariel - DrApocalypse : La Sirenetta, Halle Bailey entusiasta dell'Ursula di Melissa McCarthy: 'Non vedo l'ora che la gente la veda' - DrApocalypse : La Sirenetta live-action, Halle Bailey emozionata davanti alla nuova bambola Disney: 'Sto per piangere' - IOdonna : Una scelta fatta in nome dell'inclusività, come La Sirenetta-Halle Bailey, ma che ai puristi non piace mai -