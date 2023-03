La sfinge che sorride scoperta in Egitto: «È di epoca romana e raffigura l’imperatore Claudio» – La foto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il tunnel nascosto nella Piramide di Cheope, una sfinge apparentemente sorridente. È questa la nuova scoperta avvenuta in Egitto, nel Governatorato di Qena, a 450 chilometri a sud del Cairo. A riportarla alla luce è stata una squadra di archeologi dell’università di Ain Shams in Egitto, guidati dal professore Mamdouh El Damaty. Il volto dell’opera raffigurerebbe un imperatore romano, probabilmante Claudio, il cui regno durò dal 41 al 54 d.C. Le sfingi dell’antico Egitto, infatti, raffiguravano il volto di un re o di un imperatore con il corpo di leone, simbolo di potere. La statua in questione è stata scoperta dentro una tomba a due livelli, nella provincia di Qena. È una scultura dalle dimensioni abbastanza piccole e – ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo il tunnel nascosto nella Piramide di Cheope, unaapparentementente. È questa la nuovaavvenuta in, nel Governatorato di Qena, a 450 chilometri a sud del Cairo. A riportarla alla luce è stata una squadra di archeologi dell’università di Ain Shams in, guidati dal professore Mamdouh El Damaty. Il volto dell’opera raffigurerebbe un imperatore romano, probabilmante, il cui regno durò dal 41 al 54 d.C. Le sfingi dell’antico, infatti,vano il volto di un re o di un imperatore con il corpo di leone, simbolo di potere. La statua in questione è statadentro una tomba a due livelli, nella provincia di Qena. È una scultura dalle dimensioni abbastanza piccole e – ha ...

