La Serie A pensa a una nuova riforma della Coppa Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri nel Consiglio della Lega Serie A, si è ricucito lo strappo fra il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo avvenuto per le posizioni nette di quest’ultimo sia nel caso plusvalenze legato alla Juventus sia nel dare contro alle società di telecomunicazioni sul discorso legato alla pirateria. Con un Consiglio che ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri nel ConsiglioLegaA, si è ricucito lo strappo fra il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo avvenuto per le posizioni nette di quest’ultimo sia nel caso plusvalenze legato alla Juventus sia nel dare contro alle società di telecomunicazioni sul discorso legato alla pirateria. Con un Consiglio che ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Qui Modena, si pensa al futuro: Pergreffi, Gerli e Gagno ad un passo dal rinnovo #SerieB - tonaliana : @Rougenoir1978 @MarcoBaldinesi Hanno la metà della metà della metà delle risorse della Juve e l’hanno scherzata in… - sportli26181512 : Lazio, si pensa già al Bologna: le condizioni di Casale: Il difensore, non al meglio già prima del match di Confere… - LALAZIOMIA : Lazio, si pensa già al Bologna: le condizioni di Casale - sportli26181512 : Juve dopo Szczesny: in prima fila 2 italiani in Serie A, ma Donnarumma...: La Juventus pensa al dopo Szczesny, che… -