La sentenza del Tar sulla Juventus e la necessaria rivoluzione della giustizia sportiva (Di mercoledì 8 marzo 2023) È ancora presto per dire se il “papello” indirizzato dalla Procura Federale alla Covisoc agli albori dell’indagine sportiva sui conti della Juventus, e che presto sarà disvelato per ordine del Tar, sia realmente decisivo per ribaltare la pesante penalizzazione inflitta al club bianconero. Secondo i legali della difesa, il Tar potrebbe dare la prova che l’indagine abbia avuto termini di durata superiori a quelli consentiti dalla legge e dunque vanificherebbe tutte le prove raccolte e lo stesso capo d’incolpazione contestato alla Juventus. Sarebbe un proscioglimento tecnico e di natura procedurale, una cosa che in questo Paese pullulante di Torquemada frustrati suonerebbe come un “cavillo”, una scappatoia, un tunnel da “fuga da Alcatraz” che non risplenderebbe di adamantina ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 marzo 2023) È ancora presto per dire se il “papello” indirizzato dalla Procura Federale alla Covisoc agli albori dell’indaginesui conti, e che presto sarà disvelato per ordine del Tar, sia realmente decisivo per ribaltare la pesante penalizzazione inflitta al club bianconero. Secondo i legalidifesa, il Tar potrebbe dare la prova che l’indagine abbia avuto termini di durata superiori a quelli consentiti dalla legge e dunque vanificherebbe tutte le prove raccolte e lo stesso capo d’incolpazione contestato alla. Sarebbe un proscioglimento tecnico e di natura procedurale, una cosa che in questo Paese pullulante di Torquemada frustrati suonerebbe come un “cavillo”, una scappatoia, un tunnel da “fuga da Alcatraz” che non risplenderebbe di adamantina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Caro Fabio, peccato che non sia così, anche perché il TAR, come ha ben spiegato l'avvocato @cintrieri, ha anche mes… - tuttosport : Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport… - raffaellapaita : Ho subito personalmente la gogna e gli insulti giustizialisti del M5S quando da innocente fui indagata e poi pienam… - Debora730614 : RT @christianrocca: Un giusto processo, forse La sentenza del Tar sulla Juventus e la necessaria rivoluzione della giustizia sportiva Di… - _Introducing_me : RT @christianrocca: Un giusto processo, forse La sentenza del Tar sulla Juventus e la necessaria rivoluzione della giustizia sportiva Di… -