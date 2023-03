La sconfitta con la Lazio testimonia la grandezza della stagione del Napoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A 5 giorni dalla seconda sconfitta in campionato degli uomini di Luciano Spalletti sono tanti i pensieri che si affollano nelle menti dei tifosi partenopei nonostante i 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che, al momento, è l’Inter. Si, al momento, in quanto la Juventus sembra essersi trovata (come al solito) un appiglio legale per sperare di eliminare la penalizzazione di 15 punti a causa di un vizio di forma e riportarsi a quota 50 a pari punti proprio con i nerazzurri. Ma questo poco ci importa, quello che conta è il Napoli. I partenopei hanno fin qui condotto una cavalcata eccezionale e la sconfitta subita in casa con la Lazio testimonia quanto grande sia la stagione del Napoli fino ad ora. In molti affermavano che il Napoli ha già ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A 5 giorni dalla secondain campionato degli uomini di Luciano Spalletti sono tanti i pensieri che si affollano nelle menti dei tifosi partenopei nonostante i 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che, al momento, è l’Inter. Si, al momento, in quanto la Juventus sembra essersi trovata (come al solito) un appiglio legale per sperare di eliminare la penalizzazione di 15 punti a causa di un vizio di forma e riportarsi a quota 50 a pari punti proprio con i nerazzurri. Ma questo poco ci importa, quello che conta è il. I partenopei hanno fin qui condotto una cavalcata eccezionale e lasubita in casa con laquanto grande sia ladelfino ad ora. In molti affermavano che ilha già ...

