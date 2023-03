"La Schlein e i padrini Pd, non so se...": Minoli a Terraverso: Elly, brutta fine? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il direttore Giovanni Minoli, giornalista, autore di programmi storici della tv italiana - da Mixer a Faccia a faccia - e intervistatore seriale è l'ospite di oggi a Terraverso, il podcast di Libero. "L'arrivo di due donne, Meloni come Presidente del Consiglio e Schlein come segretaria del Partito democratico, segna una svolta profonda per l'Italia", comincia Minoli, "se entrambe riusciranno a interpretare il Paese attraverso le proprie idee sarà una rivoluzione copernicana. Sono due donne che sono arrivate da sole". Il giornalista ha un'idea ben precisa sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi in merito alla guerra in Ucraina: "Non credo che sia stata una frase sfuggita, è una linea strategica. Berlusconi è anche un sognatore, immagina ancora di rieditare ciò che aveva fatto a Pratica di Mare". E continua: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il direttore Giovanni, giornalista, autore di programmi storici della tv italiana - da Mixer a Faccia a faccia - e intervistatore seriale è l'ospite di oggi a, il podcast di Libero. "L'arrivo di due donne, Meloni come Presidente del Consiglio ecome segretaria del Partito democratico, segna una svolta profonda per l'Italia", comincia, "se entrambe riusciranno a interpretare il Paese attraverso le proprie idee sarà una rivoluzione copernicana. Sono due donne che sono arrivate da sole". Il giornalista ha un'idea ben precisa sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi in merito alla guerra in Ucraina: "Non credo che sia stata una frase sfuggita, è una linea strategica. Berlusconi è anche un sognatore, immagina ancora di rieditare ciò che aveva fatto a Pratica di Mare". E continua: ...

