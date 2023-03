La scarsa qualità del sonno aumenta il rischio di Alzheimer: la scoperta a Torino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo studio ha evidenziato come una scarsa qualità del sonno possa portare a un accumulo della proteina beta amiloide, responsabile dell'insorgere della malattia neurodegenerativa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo studio ha evidenziato come unadelpossa portare a un accumulo della proteina beta amiloide, responsabile dell'insorgere della malattia neurodegenerativa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : La ricerca delle Molinette: la scarsa qualità del sonno può scatenare l’Alzheimer - lacittanews : I risultati della ricerca condotta sui topi da ricercatori delle università di Torino e Camerino Lo studio… - BlackManga1908 : @gianandrea @christian_fsi @vikiluda Mi ha bloccato. Non mi sorprende visto che valuta la qualità dell'interlocutor… - vvoxonline : #Alzheimer e scarsa qualità del sonno: studio rivela per la prima volta il legame - Greenreport_it : Dimostrato per la prima volta il legame diretto tra sonno e Alzheimer: una scarsa qualità del sonno scatena la pato… -