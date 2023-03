La rivolta della Georgia per l’Europa e contro la Russia, migliaia di giovani in piazza a Tbilisi contro una legge sugli “agenti stranieri” ispirata dal Cremlino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scontri e arresti, la polizia usa gas e cannoni d’acqua, il governo compiace Mosca e Putin con una legge repressiva che allontanerebbe la nazione dall’Europa. Ma la presidente Georgiana Salome Zurabishbili si schiera a fianco dei manifestanti, «voi rappresentate una Georgia libera», annunciando che è pronta a porre il veto Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Scontri e arresti, la polizia usa gas e cannoni d’acqua, il governo compiace Mosca e Putin con unarepressiva che allontanerebbe la nazione dal. Ma la presidentena Salome Zurabishbili si schiera a fianco dei manifestanti, «voi rappresentate unalibera», annunciando che è pronta a porre il veto

