Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La rivelazione di Dybala: 'Ecco come Mourinho mi ha convinto a scegliere Roma': Paulo Dybala ha rilasciato una lung… - FPredestinato : RT @CorSport: ?? '#Dybala era immarcabile' La rivelazione dell'ex difensore della #Juventus Avete letto? #CorrieredelloSport #Juve #AsRoma… - salvione : 'Dybala era immarcabile': la rivelazione del difensore della Juve - Fprime86 : RT @CorSport: ?? '#Dybala era immarcabile' La rivelazione dell'ex difensore della #Juventus Avete letto? #CorrieredelloSport #Juve #AsRoma… - sportli26181512 : '#Dybala era immarcabile': la rivelazione del difensore della Juve: Le parole di Dean Huijsen sull'argentino, il pa… -

...della Bundesliga. La Roma, secondo gli esperti Sisal, è favorita a 2,20 contro il 3,60 degli spagnoli mentre si scende a 3,10 per il pareggio. Rimasti a secco con la Juve,e ...Benatia è uno dei tanti doppi ex della supersfida Roma - Juventus di stasera ed alla Gazzetta apre il libro dei ricordi, partendo daPoi unasull'attuale tecnico della Juventus ...Mi aspettavo un Napolima non a questi livelli, con questa qualità e con questa idea di ...gioca contro il suo recente passato. Può rappresentare un rimpianto vista la sua stagione ...

"Dybala era immarcabile": la rivelazione del difensore della Juve Corriere dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...