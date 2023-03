Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La ricetta di Sheva: 'Rafa trascini il Milan. E Thiaw non lasci un centimetro a Kane': Sheva: 'Un Leao più intenso… -

ha fatto ritorno a Milanello tre settimane fa, per un saluto alla sua famiglia rossonera, per poi ristabilirsi qui nella City, dove vive. Stasera sarà allo stadio "a fare il tifo per noi ...ha fatto ritorno a Milanello tre settimane fa, per un saluto alla sua famiglia rossonera, per poi ristabilirsi qui nella City, dove vive. Stasera sarà allo stadio "a fare il tifo per noi ...