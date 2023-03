La regina consorte Camilla è la donna più influente del 2023 per The Independent. Chi sono le altre (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Influence List 2023 stilata dall’Independent ha incoronato la regina consorte Camilla come la donna più influente dell’anno: nella top 10 anche Adele e Rachel Reeves. Anche quest’anno l’Independent ha redatto l’annuale Influence List, che identifica le donne più influenti in settori come la politica, lo sport, la cultura, l’ambiente, la finanza e i social media. Al primo posto spicca la regina consorte Camilla, che siederà accanto a Re Carlo III all’incoronazione del 6 maggio, ed è l’esempio perfetto di come non si debba mai dare per scontate le donne di età avanzata, considerato che a 75 anni gli impegni maggiori per Camilla devono ancora arrivare. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Influence Liststilata dall’ha incoronato lacome lapiùdell’anno: nella top 10 anche Adele e Rachel Reeves. Anche quest’anno l’ha redatto l’annuale Influence List, che identifica le donne più influenti in settori come la politica, lo sport, la cultura, l’ambiente, la finanza e i social media. Al primo posto spicca la, che siederà accanto a Re Carlo III all’incoronazione del 6 maggio, ed è l’esempio perfetto di come non si debba mai dare per scontate le donne di età avanzata, considerato che a 75 anni gli impegni maggiori perdevono ancora arrivare. ...

