La Pro loco Tarquinia apre la campagna di tesseramento 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ladidella Pro. I volontari saranno nella sede di via Giuseppe Garibaldi, al civico 19, 1l’11 e il 18 marzo, dalle 10 alle 12, per sottoscrivere o rinnovare la tessera. Quest’anno ci sono delle novità: la prima è che il nominativo di ogni socio sarà caricato sul portale My Unpli a carattere nazionale; la seconda è che i soci avranno vantaggi e convenzioni che è possibile scoprire sul sito www.tesseradelsocio.it. “La Pro, come le altre Pro, è iscritta al registro unico nazionale del terzo settore ed è diventata associazione di promozione sociale – affermano i volontari -. Il costo annuale è di 20 euro. Con solo dieci euro aggiuntive si potrà ...