La parità di genere inizia in casa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche essere chiamati “mammo” è frutto di uno stereotipo. Perché un papà che si dà da fare con i figli, esattamente come la madre, viene chiamato “mammo”? Qual è il plus? Nel giorno dell’8 marzo, nel giorno della festa della donna, arriva una riflessione al contrario dal libro di Diego Di Franco, un padre scrittore, Il meraviglioso mondo del papà (Giunti). Noto per il suo blog Il meraviglioso mondo dei papà, Di Franco ha scelto di stare a casa con i bambini mentre la moglie lavora in ufficio. «Una vita normale per noi, ma che all’esterno viene ancora vista in modo innaturale. Persino mia madre quando le dico che devo fare una lavatrice mi domanda perché debba farla io. Gli stereotipi e i pregiudizi sono davvero duri a morire». La meravigliosa vita del papà Diego Di Franco è un papà napoletano che vive a Milano con la moglie Raffaella e i figli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche essere chiamati “mammo” è frutto di uno stereotipo. Perché un papà che si dà da fare con i figli, esattamente come la madre, viene chiamato “mammo”? Qual è il plus? Nel giorno dell’8 marzo, nel giorno della festa della donna, arriva una riflessione al contrario dal libro di Diego Di Franco, un padre scrittore, Il meraviglioso mondo del papà (Giunti). Noto per il suo blog Il meraviglioso mondo dei papà, Di Franco ha scelto di stare acon i bambini mentre la moglie lavora in ufficio. «Una vita normale per noi, ma che all’esterno viene ancora vista in modo innaturale. Persino mia madre quando le dico che devo fare una lavatrice mi domanda perché debba farla io. Gli stereotipi e i pregiudizi sono davvero duri a morire». La meravigliosa vita del papà Diego Di Franco è un papà napoletano che vive a Milano con la moglie Raffaella e i figli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarroneEmma : Parita’ di genere anche nella musica Abbandonare le etichette e combattere per annullarle. Libertà di esprimersi se… - repubblica : La scrittrice femminista Carlotta Vagnoli: 'La parità di genere va insegnata a scuola. E si deve iniziare dall'asil… - Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - magzinemag : Oggi è l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Nella storia d’Italia ci sono state moltissime donne che han… - DigiTInst : È @catarci1, Direttrice del @DIAGSapienza, la nuova ospite di #University4DigitalSustainability: il nuovo spazio di… -

8 marzo. Parità di genere e stop alla violenza le battaglie che impegnano leuropa Si tratta di una svolta promettente per il progresso della parità di genere e per il miglioramento delle risposte alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La ratifica della ... Lavoro: quando il welfare penalizza le donne ...caratteristiche della partecipazione maschile e femminile al mercato del lavoro e il principio di parità salariale, "la componente del salario che determina le maggiori differenziazioni di genere è ... Le Capitali - Per le donne c'è ancora molto da fare in Europa Le notizie di oggi dalle Capitali Cosa fa l'Ue per la parità di genere Nel 1977 l'ONU ha riconosciuto l'8 marzo come Giornata internazionale della donna, ma nel 2023 quasi la metà delle donne ... Si tratta di una svolta promettente per il progresso delladie per il miglioramento delle risposte alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La ratifica della ......caratteristiche della partecipazione maschile e femminile al mercato del lavoro e il principio disalariale, "la componente del salario che determina le maggiori differenziazioni diè ...Le notizie di oggi dalle Capitali Cosa fa l'Ue per ladiNel 1977 l'ONU ha riconosciuto l'8 marzo come Giornata internazionale della donna, ma nel 2023 quasi la metà delle donne ... Giornata della donna: parità di genere allunga la vita Focus