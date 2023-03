La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: perché lo speaker della Camera americana ha rinunciato al viaggio a Taiwan – Il video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo scorso agosto, il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi, ex speaker della Camera americana, aveva causato un terremoto diplomatico tra Stati Uniti e Cina. In questi giorni, il suo successore Kevin McCarthy ha rinunciato alla sua visita a Taipei per incontrare la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen. «Qualcosa rispetto alla scorsa estate è cambiata, ovvero la guerra in Ucraina», fa notare Dario Fabbri, direttore della rivista Domino. «Gli Stati Uniti non hanno bisogno di aprire un altro fronte nell’Indo-Pacifico e preferiscono evitarsi un viaggio che avrebbe solo agitato le acque». Il passo indietro di McCarthy, però, è solo parziale. Lo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lo scorso agosto, ildi Nancy Pelosi, ex, aveva causato un terremoto diplomatico tra Stati Uniti e Cina. In questi giorni, il suo successore Kevin McCarthy haalla sua visita a Taipei per incontrare la presidente diTsai Ing-wen. «Qualcosa rispetto alla scorsa estate èta, ovvero la guerra in Ucraina», fare, direttorerivista Domino. «Gli Stati Uniti non hanno bisogno di aprire un altro fronte nell’Indo-Pacifico e preferiscono evitarsi unche avrebbe solo agitato le acque». Il passo indietro di McCarthy, però, è solo parziale. Lo ...

