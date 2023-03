“La nostra Giorgia”, Adriano Celentano: “Non mi dispiace il suo modo di governare. Meloni saggia” (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Io non sono mai stato destra e… tuttavia non mi dispiace il modo di governare della “nostra” Giorgia». E’ il post che Adriano Celentano affida al suo account Instagram @Celentanoinesistente. Il Molleggiato dà atto al premier di essere anzitutto il “nostro” premier. Espressione non banale: ossia, il presidente del Consiglio di tutti gli italiani. In un clima arroventato in cui la polemica politica usa toni e forme di un’aggressività inaudita, il passaggio di Celentano sulla “nostra Giorgia” non era scontato. Nel post commenta come il premier Meloni abbia gestito le polemiche sul naufragio di migranti a Cutro dopo le dichiarazioni del ministro Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Io non sono mai stato destra e… tuttavia non miildidella “». E’ il post cheaffida al suo account Instagram @inesistente. Il Molleggiato dà atto al premier di essere anzitutto il “nostro” premier. Espressione non banale: ossia, il presidente del Consiglio di tutti gli italiani. In un clima arroventato in cui la polemica politica usa toni e forme di un’aggressività inaudita, il passaggio disulla “” non era scontato. Nel post commenta come il premierabbia gestito le polemiche sul naufragio di migranti a Cutro dopo le dichiarazioni del ministro Matteo ...

