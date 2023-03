La nipote avvocato del boss rinuncia a difendere Matteo Messina Denaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Attesa in aula a Caltanissetta per domani, Lorenza Guttadauro ha deciso di rinunciare al proprio mandato nell'ambito del processo per le stragi in cui morirono Falcone e Borsellino Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Attesa in aula a Caltanissetta per domani, Lorenza Guttadauro ha deciso dire al proprio mandato nell'ambito del processo per le stragi in cui morirono Falcone e Borsellino

