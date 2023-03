La Nazionale di Mancini torna a Napoli dopo 10 anni: la città è in trepidante attesa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anno d’oro per il Napoli e per tutta la città partenopea. Nell’anno che potrebbe passare alla storia come quello della riconquista del Tricolore, anche la Nazionale di Roberto Mancini solcherà per la prima volta l’erbetta dello Stadio Diego Armando Maradona per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo prossimo. Un periodo di astinenza della Nazionale Italiana da Napoli durato ben 10 anni che si azzereranno quando Mancini e la sua selezione sbarcheranno in Campania per tingere ancora più di azzurro una città in festa. Per un evento che capita a distanza di 10 anni dall’ultima volta, tutta la città di Napoli si sta preparando all’evento del 23 marzo. Lo Stadio Armando Maradona sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anno d’oro per ile per tutta lapartenopea. Nell’anno che potrebbe passare alla storia come quello della riconquista del Tricolore, anche ladi Robertosolcherà per la prima volta l’erbetta dello Stadio Diego Armando Maradona per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo prossimo. Un periodo di astinenza dellaItaliana dadurato ben 10che si azzereranno quandoe la sua selezione sbarcheranno in Campania per tingere ancora più di azzurro unain festa. Per un evento che capita a distanza di 10dall’ultima volta, tutta ladisi sta preparando all’evento del 23 marzo. Lo Stadio Armando Maradona sarà ...

