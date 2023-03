La Nazionale contro l’Inghilterra con una dedica a Vialli sulla maglia (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Per l’occasione la città si tingerà di Azzurro per accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Latorna a Napoli dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Per l’occasione la città si tingerà di Azzurro per accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

