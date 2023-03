La mostra “La libertà dell’arte e le donne violate” al Museo dell’Arte del Mosaico di Monreale (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La libertà dell’Arte e le donne violate” è questo il titolo della mostra che la dirigente Scolastica Loredana Lauricella unitamente ai docenti e agli allievi inaugurerà oggi, 8 Marzo, alle ore 16:30 presso il Museo dell’Arte del Mosaico di Monreale. Il progetto didattico, curato dai docenti, Castiglione, Rotolo, Lupo e D’Alberti ha coinvolto le (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Lae le” è questo il titolo dellache la dirigente Scolastica Loredana Lauricella unitamente ai docenti e agli allievi inaugurerà oggi, 8 Marzo, alle ore 16:30 presso ildeldi. Il progetto didattico, curato dai docenti, Castiglione, Rotolo, Lupo e D’Alberti ha coinvolto le (live.it)

