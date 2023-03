La Milano Design Week 2023 e quattro anticipazioni da non perdere

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo quelle saltate e posticipate a causa delle restrizioni pandemiche, c’è grande attesa per l’edizionedel Salone del Mobile e del Fuorisalone, in programma adal 18 al 23 aprile. Un appuntamento che nel 2022 ha portato in città seicentomila visitatori per assistere a ottocento eventi e conoscere i lavori di millecentoer. Tra le novità della, in calendario dal 18 al 23 aprile, oltre al debutto del sesto Distretto (Porta VeneziaDistrict, il più immateriale di tutti perché, come spiega il direttore creativo Marco Samorì, «non esporremo al pubblico una galleria di prodotti ma, per sottolineare il legame trae nuove tecnologie, le App e i format dedicati ...