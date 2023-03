La lunga mano di Mosca arriva anche in Georgia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alcune migliaia di persone si sono radunate martedì di fronte al parlamento Georgiano per protestare contro una legge che accusano di limitare la libertà in Georgia e di essere ispirata dalla Russia. La proposta, che è passata 76 voti a 13, prevede che le organizzazioni che ricevono più del 20% dei propri finanziamenti dall’estero si registrino come “agenti esteri”. In effetti la mozione è stata approvata solo nella prima di tre letture, ma è bastato per scatenare i manifestanti che si sono riuniti scandendo slogan filoeuropei e contro la Russia. I critici, inclusi Unione europea e Stati Uniti, sostengono che la legge rifletta il modello russo, il quale rende molto difficile il lavoro di giornalisti e organismi indipendenti. Bollare le organizzazioni come agenti stranieri ha permesso al Cremlino di reprimere il dissenso interno. Police using water ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alcune migliaia di persone si sono radunate martedì di fronte al parlamentono per protestare contro una legge che accusano di limitare la libertà ine di essere ispirata dalla Russia. La proposta, che è passata 76 voti a 13, prevede che le organizzazioni che ricevono più del 20% dei propri finanziamenti dall’estero si registrino come “agenti esteri”. In effetti la mozione è stata approvata solo nella prima di tre letture, ma è bastato per scatenare i manifestanti che si sono riuniti scandendo slogan filoeuropei e contro la Russia. I critici, inclusi Unione europea e Stati Uniti, sostengono che la legge rifletta il modello russo, il quale rende molto difficile il lavoro di giornalisti e organismi indipendenti. Bollare le organizzazioni come agenti stranieri ha permesso al Cremlino di reprimere il dissenso interno. Police using water ...

