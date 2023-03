La linea di Meloni dopo l’incontro con Rutte: «La questione migranti va affrontata a partire dalla difesa dei confini esterni» – Il video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giorgia Meloni si dice più che soddisfatta dell’incontro con l’omologo Mark Rutte e, tra l’altro, non cambia linea sul tema migranti e protezione dei confini esterni. Nella conferenza stampa dopo l’incontro col premier dei Paesi Bassi ha spiegato: «Con Rutte abbiamo discusso nell’ultimo Consiglio Ue in maniera molto pragmatica e forse con una visione comune sul fatto che la questione migratoria va affrontata partendo dalla difesa dei confini esterni e dalla lotta ai trafficanti, tema che per quanto riguarda l’Italia diviene ancor più rilevante all’indomani della tragedia di Cutro». L’obiettivo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giorgiasi dice più che soddisfatta delcon l’omologo Marke, tra l’altro, non cambiasul temae protezione dei. Nella conferenza stampacol premier dei Paesi Bassi ha spiegato: «Conabbiamo discusso nell’ultimo Consiglio Ue in maniera molto pragmatica e forse con una visione comune sul fatto che lamigratoria vapartendodeilotta ai trafficanti, tema che per quanto riguarda l’Italia diviene ancor più rilevante all’indomani della tragedia di Cutro». L’obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La linea di difesa della maggioranza Meloni su Crotone è: la sinistra attacca guardia costiera e guardia di finanza… - SimonaMalpezzi : 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli'.… - dimmichipaga : RT @Klevis_Gjoka: Una tassazione più leggera e meritocratica e finanze in ordine, questa è la linea fiscale del Governo Meloni. https://t.c… - swamilee : @dorinileonardo Eh sì ma loro due viaggiano appaiati. Peraltro Meloni non era certo all'oscuro della linea loro. - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Sia la premier che la segretaria Pd hanno citato la studiosa Lisa Levenstein. Meloni 'mi ha fraintesa', Elly Schlein 'in… -