La Juventus ha riscattato Kean e pensa al dopo Rabiot

Protagonista negativo domenica scorsa all'Olimpico contro la Roma rimediando una sciocca espulsione dopo appena quaranta secondi dal suo inggresso al campo, ma punto di forza dei bianconeri. La Juventus ha, infatti, riscattato Moises Kean dall'Everton come stabilito dagli accorsi fissati al suo rientro a Torino due anni fa. Contemporaneamente la società sta lavorando a fari spenti per il sostituto di Adrien Rabiot che, con ogni probabilità, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. LA Juventus HA riscattato Kean: LE CIFRE DELL'OPERAZIONE L' attaccante italiano è ora a tutti gli effetti un calciatore bianconero. La Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo versando circa 28 milioni di euro nelle casse dell'Everton dal ...

