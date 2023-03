La Juve risale in Borsa: titolo +7% a Piazza Affari (Di mercoledì 8 marzo 2023) risale il titolo della Juventus in Borsa. Dopo settimane di sostanziale equilibrio, le azioni del club bianconero stanno guadagnando intorno al 7% oggi a Piazza Affari raggiungendo quota 0,3322 euro ad azione. Si tratta dei massimi da fine gennaio, dopo un calo e una fase di stallo nelle ultime settimane. In attesa del CdA sulla L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023)ildellantus in. Dopo settimane di sostanziale equilibrio, le azioni del club bianconero stanno guadagnando intorno al 7% oggi araggiungendo quota 0,3322 euro ad azione. Si tratta dei massimi da fine gennaio, dopo un calo e una fase di stallo nelle ultime settimane. In attesa del CdA sulla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

