La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR (Di mercoledì 8 marzo 2023) Risale il titolo della Juventus in Borsa. Dopo settimane di sostanziale equilibrio, le azioni del club bianconero hanno chiuso la giornata di oggi guadagnando il 5,14% a Piazza Affari a quota 0,3272 euro ad azione. Si tratta dei massimi da fine gennaio, dopo un calo e una fase di stallo nelle ultime settimane. In attesa L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Risale il titolo dellantus in. Dopo settimane di sostanziale equilibrio, le azioni del club bianconero hanno chiuso la giornata di oggi guadagnando il 5,14% a Piazza Affari a quota 0,3272 euro ad azione. Si tratta dei massimi da fine gennaio, dopo un calo e una fase di stallo nelle ultime settimane. In attesa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR per il caso plusvalenze - peterkama : La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR: Risale il titolo della Juventus in B… - H6CE_ : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR per il caso plusvalenze - CavaliereAvv : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude a +5% in Borsa spinta dalla sentenza del TAR per il caso plusvalenze -