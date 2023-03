La guida autonoma di Stellantis: si chiama STADT:up, e potrebbe debuttare già entro la fine del 2025 (Di mercoledì 8 marzo 2023) STADT:up è il progetto per portare la guida autonoma in città già dal 2025. Nel consorzio di 22 aziende nomi importanti come Opel e Bosch. A finanziare la ricerca il governo tedesco. Primo passo, trovare il giusto “setup” per telecamere, LIDAR e radar.... Leggi su dday (Di mercoledì 8 marzo 2023):up è il progetto per portare lain città già dal. Nel consorzio di 22 aziende nomi importanti come Opel e Bosch. A finanziare la ricerca il governo tedesco. Primo passo, trovare il giusto “setup” per telecamere, LIDAR e radar....

