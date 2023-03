La forma della farfalla (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un piccolo centro commerciale è trasfigurato in un intero mondo, dotato di una sua complessa geografia, catene montuose, mari, fiumi, abitato da un’articolata antropologia capace di rappresentare i più disparati tipi umani, e sovrainteso da una divinità la cui teologia si impernia su una comoda sedia posta di fronte a dodici finestre onniscienti. Jury Romanini, nel suo , osserva uno dei non-luoghi moderni che siamo soliti frequentare, e trasforma questo microcosmo in una realtà completa e organica, pulsante. La scrittura di Romanini procede a rapide pennellate quasi impressionistiche, restituendo poesia a questo intrecciarsi freddo e funzionale di esistenze, questo testardo riprodursi del mondo e della sua mitologia tecnologica. Un mondo sul quale, tuttavia, incombe la minaccia suprema: un asteroide che, imprevisto, spazza il normale corso di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un piccolo centro commerciale è trasfigurato in un intero mondo, dotato di una sua complessa geografia, catene montuose, mari, fiumi, abitato da un’articolata antropologia capace di rappresentare i più disparati tipi umani, e sovrainteso da una divinità la cui teologia si impernia su una comoda sedia posta di fronte a dodici finestre onniscienti. Jury Romanini, nel suo , osserva uno dei non-luoghi moderni che siamo soliti frequentare, e trasquesto microcosmo in una realtà completa e organica, pulsante. La scrittura di Romanini procede a rapide pennellate quasi impressionistiche, restituendo poesia a questo intrecciarsi freddo e funzionale di esistenze, questo testardo riprodursi del mondo esua mitologia tecnologica. Un mondo sul quale, tuttavia, incombe la minaccia suprema: un asteroide che, imprevisto, spazza il normale corso di ...

