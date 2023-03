La figlia di Rania di Giordania si sposa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orlyusa : Augurissimi - infoitcultura : Rania di Giordania, il prezioso regalo per la figlia prima delle nozze - infoitcultura : Rania di Giordania e il matrimonio della figlia Iman - infoitcultura : Rania di Giordania, il tenero messaggio per sua figlia Iman rivela la data delle nozze - infoitcultura : Rania di Giordania rivela la data del matrimonio della figlia Iman -

Il regalo speciale didi Giordania allaIman. Ma ai più attenti osservatori un dettaglio non è passato inosservato nello scatto postato dalla Regina. Infatti, quella che sta ...Il look dellaIman Una sorpresa.di Giordania presenta laIman: sono due gocce d'acqua! - guarda Cristina BianchiAd andare all'altare sarà Iman , laventiseienne didi Giordania e del re Abd Allah II . Il fortunato che la prenderà in sposa è un finanziere, Jameel Alexander Thermiotis , nato a ...

La tiara di Rania di Giordania oggi regalo alla figlia che si sposa Marie Claire

A sorpresa, la sovrana ha annunciato le nozze della figlia con Jameel Alexander Thermiotis per domenica 12 marzo. Ecco i primi dettagli sulla cerimonia ...La regina di Giordania ha postato alcune immagini dell'henne party della principessa, tra cui una in cui la si vede sistemare indosso alla futura sposa ...