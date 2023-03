La festa “alternativa” delle donne alla Fondazione An: “Siamo piccoli modelli di libertà” (Di mercoledì 8 marzo 2023) donne in campo – Ieri, oggi, domani: la festa “alternativa” delle donne in casa della Fondazione Alleanza Nazionale è stata un successo, come ogni anno: festa, balli e un tavolo istituzionale e professionale con donne di prim’ordine hanno impreziosito momenti di autentica commozione e riflessione. A fare gli onori di casa il vicepresidente della Fondazione An, Antonio Giordano: “Sono un femminista convinto”, dice, un “femminista ‘vero'”, specifica riferendosi alle donne “meravigliose” della sua famiglia. E di tematiche femminili si è parlato in questa serata promossa dalle riviste Realtà Nuova di Domenico Gramazio, dal Comitato donne 7 marzo diretto da Sabrina Valletta, da Rivolta ideale e dal ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023)in campo – Ieri, oggi, domani: lain casa dellaAlleanza Nazionale è stata un successo, come ogni anno:, balli e un tavolo istituzionale e professionale condi prim’ordine hanno impreziosito momenti di autentica commozione e riflessione. A fare gli onori di casa il vicepresidente dellaAn, Antonio Giordano: “Sono un femminista convinto”, dice, un “femminista ‘vero'”, specifica riferendosi alle“meravigliose” della sua famiglia. E di tematiche femminili si è parlato in questa serata promossa dalle riviste Realtà Nuova di Domenico Gramazio, dal Comitato7 marzo diretto da Sabrina Valletta, da Rivolta ideale e dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La festa “alternativa” delle donne alla Fondazione An: “Siamo piccoli modelli di libertà” - BizarrePrive : Domani festa della DONNA, solo che noi siamo più Bizarrini del solito quindi vi proponiamo una gangbang FUORI DI TE… - Roberto19061970 : @Sexy_prof_of Si potrebbe per la festa delle donne.... alternativa!!!! - gilmvregrls : @eeudaimoniiamp4 il dibattito attuale in classe è se andare in uno specifico locale (come quasi tutta la regione) o… -